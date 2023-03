Quel avenir pour le Stade de France ? L'État va lancer le processus pour une vente ou une concession

À qui appartiendra bientôt la plus grande enceinte du pays ? L'État va lancer, en début de semaine prochaine, des appels à candidatures pour vendre le Stade de France - ou trouver un nouvel exploitant -, puisque l'actuelle concession s'achève à l'été 2025, a indiqué vendredi l'entourage de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, à l'AFP.

Depuis 1995, et pour encore deux ans et demi, c'est un consortium Vinci/Bouygues, constructeurs du stade, qui exploite l'enceinte. L'État souhaite "conserver la vocation sportive de l'équipement" et, dans le même temps, "préserver [ses] intérêts économiques et financiers". Pour cela, il a décidé de laisser toutes les options ouvertes : soit trouver un acheteur, soit renouveler la concession. "Deux avis seront rendus publics en début de semaine prochaine pour faire appel aux candidats qui seront intéressés de façon transparente, concurrentielle et cadré", a indiqué l'entourage de la ministre.