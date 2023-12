Spotlight par Amundi, le b.a.-ba de la finance au creux de l’oreille

Ce contenu est conçu et réalisé par

De prime abord, le monde de la finance peut sembler hermétique à qui n’en connaît pas les règles. Afin de les apprivoiser en douceur, Amundi a lancé Spotlight, un podcast éclairant permettant de balayer les idées reçues. Une mine de conseils et d’exemples bien trouvés pour investir en connaissance de cause… et sans stresser.

Dans le maquis des chiffres et des termes financiers, il peut parfois sembler difficile de s’y retrouver. D’autant plus pour les néophytes désireux d’investir, mais redoutant de le faire : en 2021, une étude de la Banque de France établissait en effet que 70 % des Français jugeaient leurs connaissances “moyennes ou faibles sur les questions financières“ — trop souvent, des a priori entravent leur capacité à agir. C’est pour leur permettre d’aborder avec sérénité cet univers que le groupe Amundi a lancé le podcast Spotlight, une collection de modules audio de 5 minutes à suivre comme une initiation progressive. Décortiquant les concepts de base de l’investissement, mais aussi de "l’économie domestique", Spotlight s’appuie sur des exemples simples et concrets pour décomplexer, voire déculpabiliser. En effet, certaines idées reçues font jouer des mécanismes inconscients qui, lorsqu’on les analyse avec un peu de recul, se révèlent absurdes.

5 minutes qui valent de l’or

On découvre ainsi que notre esprit considère parfois de manière peu rationnelle le capital dont nous disposons. Par exemple, nous n’accorderons pas la même valeur à une somme d’argent si elle a été gagnée par le travail ou si elle nous a été offerte. Conséquence ? Selon sa provenance, nous ne nous autoriserons pas à la dépenser de la même manière. Cette approche comportementale pose les bases d’une compréhension de notre rapport à l’investissement, que l’on approfondit peu à peu.

Spotlight détaille notamment l’importance de la prise en compte du risque, qui doit être bien mesuré par l’épargnant : un investissement doté d’un haut niveau de rendement s’accompagne en règle générale d’une élévation du risque — c’est-à-dire de l’acceptation d’une éventualité de perte en capital. Si l’on goûte peu le risque, il faudra alors se replier sur des produits ayant une moindre volatilité comme les obligations d’État. Leur sécurité est contrebalancée par une rentabilité fatalement moins spectaculaire.

Étape après étape, Spotlight familiarise avec des concepts faciles à mettre en pratique, comme le Goal-based investing, c’est-à-dire "l’investissement reposant sur les objectifs" visant par exemple à investir pour se constituer un complément de retraite, pour acheter sa résidence principale, financer les études de ses enfants, etc. Mais aussi insiste sur la nécessité de diversifier ses actifs (en clair, répartir ses ressources entre des opportunités d’investissements) afin surtout de réduire le risque de revers financiers et éventuellement d’augmenter son capital de départ. Si chaque module contribue à étoffer les connaissances, à prendre confiance en son potentiel d’investisseur, Spotlight rappelle également qu’il ne faut jamais hésiter à faire appel aux conseils d'un professionnel en la matière. Un podcast de bon aloi.

