Standard & Poor's, Fitch… Mais qui sont ces agences de notation qui évaluent la dette française ?

Chez S&P Global, la France obtient jusqu'ici "AA". Une note accompagnée d'une perspective négative : cela signifie que la prochaine évaluation, ce vendredi, pourrait être synonyme de rétrogradation à "AA-". Un coup symbolique ? Pas seulement. Ces notes permettent de rassurer (ou non) les investisseurs.

En évaluant la capacité des États à rembourser leur dette, les agences de notation envoient un signal aux investisseurs sur la solvabilité des pays : plus la note sera basse, plus les investisseurs seront tentés de réclamer un taux d'intérêt plus élevé pour prêter de l'argent, car la dette sera considérée comme plus risquée.