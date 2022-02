Stellantis offre une prime d'intéressement de "4000 euros minimum" à ses salariés français

Une performance d'autant plus notable que l'entreprise a construit 1,6 million de voitures de moins qu'en 2020. Ces résultats rares dans le secteur, avec une marge opérationnelle de 11,8% contre 10% prévu, ont été "boostés par l’accélération des synergies liées à la fusion et la réalisation de performances commerciales solides, et tirés par une focalisation sur la vitesse d’exécution depuis la naissance de la nouvelle entreprise", a indiqué Stellantis dans un communiqué. À titre d'illustration, les ventes ont baissé de 3% en Europe - à 2,8 millions d'exemplaires - mais le chiffre d'affaires a augmenté de 5%, notamment grâce aux voitures hybrides et électriques vendues plus cher. La 2008 - toujours la voiture la plus vendue en Europe - et la Jeep Wrangler - en tête des ventes de véhicules hybrides rechargeables aux États-Unis - ont largement tiré les ventes vers le haut.