"Superprofits" : ExxonMobil veut bloquer la taxation supplémentaire des géants énergétiques en Europe

Le groupe américain ExxonMobil a saisi, mercredi 28 décembre, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) contre la taxe sur les "superprofits" des géants énergétiques décidée par Bruxelles, qui pourrait, selon la compagnie, "décourager les investissements".

Adoptée fin septembre et officiellement baptisée "contribution temporaire de solidarité", cette charge est censée être payée par les producteurs et distributeurs de pétrole, de gaz et de charbon qui ont réalisé d'énormes bénéfices grâce à la flambée des cours consécutive à la guerre en Ukraine. Le dispositif permet aux États de l'UE de prélever 33% des bénéfices imposables de 2022 supérieurs de plus de 20% à la moyenne des années 2019-21, afin de les redistribuer aux ménages et entreprises confrontés à l'explosion des factures.

La taxation des "superprofits" est "contre-productive", affirme un porte-parole de l'entreprise, Casey Norton, dans un message transmis à l'AFP. Elle "sapera la confiance des investisseurs, découragera les investissements et augmentera la dépendance à l'égard des importations d'énergie et de produits pétroliers", ajoute-t-il. La Commission a "pris note de la plainte déposée" par ExxonMobil, mais "maintient que la mesure en question était en pleine conformité avec le droit de l'UE", a réagi auprès de l'AFP une porte-parole de l'exécutif européen.