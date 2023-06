Suremballage : cinq entreprises épinglées parce que ses paquets contiendraient jusqu'à 68%... de vide

Des produits presque vides. Les entreprises Carambar, Côte d’Or (Mondelez), Daco Bello, Herta et Rana ont été mises en demeure par Foodwatch (défense des consommateurs) et Zero Waste (lutte contre les déchets) pour leur utilisation d'emballages "alimentaires surdimensionnés" par rapport au contenu qui est vendu. Selon un communiqué des organisations, certains produits de ces marques contiendraient "entre 44% et 68% de vide".