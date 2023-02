Tarif de l'électricité pour les professionnels : les prix devraient presque doubler en 2023

Mais la situation pourrait encore se dégrader. Selon les estimations des fournisseurs d'électricité fin décembre, les prix de vente aux clients professionnels devraient augmenter de... 84% en 2023 en moyenne annuelle par rapport à 2022. Cette hausse ne prend toutefois pas en compte les mesures d'aides comme "l'amortisseur électricité", le "guichet d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité" ou encore le "plafonnement pour les très petites entreprises", détaille l'Insee dans son rapport. Par ailleurs, cette hausse devrait varier selon les secteurs d'activité des clients et selon la puissance d'alimentation souscrite.

Les plus touchés devraient être l'agriculture (+92% pour l'électricité prévu en 2023) et les secteurs marchands tertiaires (+77%) et non marchands (+66%). Des industries déjà fragilisées par la hausse des tarifs en 2022 avec des augmentations de, respectivement, +30%, +11% et +26% sur un an. Pour les grandes entreprises et toujours sans prendre en compte les éventuelles aides gouvernementales, "les prix de l'électricité devraient doubler en 2023 en moyenne annuelle", pour celles "qui disposent d'un contrat haute tension", détaille l'Insee. Pour les autres, la hausse devrait être comprise entre 38 et 80%.