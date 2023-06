Électricité : pas de coupures l'hiver prochain, mais des prix encore élevés

Plus de coupures, mais des factures encore salées. Selon le gestionnaire du réseau de haute tension RTE, les prévisions du système électrique de l'automne et hiver prochains s'annoncent meilleures que l'an dernier. Les prix, en revanche, devraient encore être élevés.

RTE n'identifie "pas de risque spécifique à l'automne", a détaillé mercredi lors d'un point presse Thomas Veyrenc, directeur exécutif du pôle stratégie, prospective et évaluation de RTE. Que ce soit pour cet été, l'automne, ou l'hiver prochain, "tous les paramètres évoluent de manière favorable par rapport à l'an passé". Les raisons sont multiples : les stocks hydrauliques des barrages et de gaz sont à des "niveaux très satisfaisants", "les énergies renouvelables se développent", "le nucléaire est plus haut" et "la consommation d'électricité est toujours en baisse", selon RTE.