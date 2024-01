Tarifs de l'électricité : que représente la hausse des prix depuis 2017 ?

Invité de la matinale de TF1 ce lundi, Sébastien Chenu a réagi à la hausse des prix de l'électricité annoncée par Bruno Le Maire la veille. Selon le porte-parole du Rassemblement national, l'augmentation du tarif serait surtout une "décision politique". Nous avons regardé l'évolution de cet indicateur depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron.

Le Rassemblement national est accusé d'être "directement responsable" de la hausse des prix de l'électricité. Le porte-parole du parti rétorque que c'est bien le gouvernement qui en est à l'origine. Interrogé ce lundi 22 janvier dans la matinale de TF1, Sébastien Chenu a balayé d'un revers de main la critique émise la veille par Bruno Le Maire, sur la même antenne. Selon le porte-parole du parti d'extrême droite, la flambée des prix ne serait pas uniquement liée au conflit en Ukraine, mais serait "le fruit de décisions politiques de ce gouvernement". "Ils inventent des polémiques pour masquer la nullité de leur politique", a-t-il lancé sur notre plateau. L'occasion de se pencher sur l'évolution des tarifs de l'électricité depuis l'arrivée d’Emmanuel Macron à l'Élysée.

Une hausse constante depuis dix ans

Pour rappel, en France, le prix de l'électricité évolue deux fois par an. Le gouvernement modifie ainsi les tarifs réglementés au 1ᵉʳ février et au 1ᵉʳ aout en suivant, ou non, les recommandations de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Or, depuis février 2022, les factures d'électricité ont augmenté de 4%, puis de 15% en février 2023 et 10% en août 2023. Avec la nouvelle hausse annoncée par Bruno Le Maire, qui va à l'encontre des recommandations du CRE, l'augmentation sur deux ans est de l'ordre de 43 à 44%, en fonction des contrats.

Toutefois, cette flambée correspond bien au début de la guerre en Ukraine. Qu'en est-il alors de l'évolution des tarifs avant la crise énergétique ? Selon les données de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), en février 2018, le prix du kWh au Tarif Bleu d'EDF était de 0,107 euro. Soit un peu moins de 11 centimes pour une puissance de compteur de 6 kVA. Ce même prix est passé à 0,144 euro en février 2022, au moment où la Russie envahit l'Ukraine. Avant la crise énergétique, les tarifs pour ce type de contrat de base avaient donc déjà augmenté de plus de 34% en quatre ans. En pratique, la facture annuelle d'électricité, toutes taxes comprises, pour un client moyen au tarif Base 6 kVA est passée en quatre ans de 459 euros à 507 euros.

Évolution de la facture annuelle d'électricité pour un client moyen au tarif Base 6 kVA - CRE

Les tarifs de l'électricité sont donc bien en hausse constante depuis plus de dix ans, avec uniquement deux baisses marginales, en aout 2016 et en aout 2017. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, cette tendance n'a pas changé. Les différentes augmentations ont toujours été supérieures à l'inflation, bien avant la guerre en Ukraine.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur le réseau social X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.