Les taux d'intérêt ne baisseront pas "dans les mois à venir", prévient Bruno Le Maire

Bruno Le Maire approuve cette approche, dont il salue les résultats. "Dans les années 1970, on a mis dix ans à se débarrasser de l'inflation, ça a été terrible pour les catégories les plus modestes, terrible pour notre modèle social, terrible pour la cohésion de la société", a-t-il rappelé, "là, nous sommes en train de réussir en un peu plus de deux ans à faire baisser fortement l'inflation, il ne faut pas dévier de ce cap". La hausse des taux d'intérêts a dans le même temps des effets négatifs sur certains secteurs, comme l'immobilier, en abaissant sensiblement la capacité d'emprunt des ménages.