Taxe foncière : qui peut être exonéré, qui peut bénéficier d'une réduction ?

Si vous ne remplissez pas les critères pour être exonéré de la taxe foncière, d'autres conditions vous permettent de bénéficier d'une réduction du montant. Les personnes âgées de 65 à 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, et qui "répondent aux conditions de ressources définies pour l'exonération", peuvent ainsi "bénéficier d'un dégrèvement de la taxe foncière d'un montant de 100 euros", est-il précisé. Pour cela, pas besoin de réaliser des démarches : "le dégrèvement est appliqué d'office par l'administration fiscale".

Pour les propriétaires de moins de 65 ans, un plafonnement de la taxe foncière peut également être accordé sous certaines conditions. Il faut d'abord ne pas être "assujetti à l'impôt sur la fortune", et que le revenu fiscal de référence ne dépasse pas "27.947 euros pour la première part de quotient familial (plus 6530 euros pour la première demi-part supplémentaire et plus 5140 euros pour les autres demi-parts)".