Taxe sur les ordures ménagères : pourquoi la facture va-t-elle grimper ?

Mais pourquoi cette taxe flambe-t-elle autant ? Premièrement, à cause de la hausse du prix du diesel qui fait rouler les 55 camions de l’agglomération, explique Gilbert Ah-Yu, président d’Azur, syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets. "En 2021, nous avions consommé un budget de 400.000 euros et pour cette année, on prévoit 525.000 euros, soit plus de 30% d’augmentation".

Et les ordures ménagères, il faut les traiter. Dans l’usine Azur, plus de 200.000 tonnes de déchets sont incinérés chaque année. Et les dépenses en énergie ont explosé. "Par exemple, sur le propane qui sert à monter en température les fours d’incinération, on est à 60% d’augmentation", poursuit Gilbert Ah-Yu.