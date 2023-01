"Taxez les ultra-riches maintenant" : 200 millionnaires demandent à payer plus

Dès lors, les millionnaires appellent à l'action, alors que les représentants du Forum économique mondial se sont réunis sur le thème de la "coopération dans un monde fragmenté". "La défense de la démocratie et la construction de la coopération nécessitent des actions pour construire des économies plus justes dès maintenant" écrivent-ils. "Taxez les ultra-riches et faites-le maintenant. C'est de l'économie simple et de bon sens. C'est un investissement dans notre bien commun et un avenir meilleur (...) et en tant que millionnaires, nous voulons faire cet investissement" ajoutent-ils.

Parmi les signataires : une majorité d'Américains, dont Abigail Disney, la nièce de Walt Disney, une cinquantaine de Britanniques et deux Français, inconnus du grand public. Cet appel fait écho à celui lancé, deux jours plus tôt, par l'ONG Oxfam. Selon elle, la taxation des ultra-riches a un rôle "crucial" à jouer pour "abolir" les milliardaires. Outre la taxation des superprofits des entreprises, Oxfam propose un impôt exceptionnel sur la fortune, une taxe sur les dividendes, et une hausse de l'imposition sur les revenus du travail et du capital des 1% les plus riches. Des mesures qui permettraient de ramener la fortune des milliardaires et leur nombre à ce qu'ils étaient en 2012, avant que les chiffres ne s'emballent.