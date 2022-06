Démocratisé par la crise du Covid, le télétravail a-t-il un impact positif sur la productivité ?

Avant la crise sanitaire, rares étaient les salariés à télétravailler de manière régulière. Les confinements et autres mesures liées au Covid-19 ont changé la donne, modifiant le quotidien de très nombreux Français. Les retours sont d'ailleurs positifs : 98% des 15.000 répondants à une enquête menée par la CGT ont indiqué qu'ils souhaitaient continuer à télétravailler à temps partiel une fois l'épidémie terminée. "Travailler chez soi évite des trajets, permet plus d'autonomie et une meilleure concentration", note le syndicat, qui y voit aussi "en creux la dégradation du travail en présentiel et le management autoritaire".

Du côté des managers, la question de la productivité s'est forcément posée. Est-on plus efficace chez soi ? La communication plus difficile ne nuit-elle pas à l'efficacité des équipes ? Deux ans après l'émergence du Covid, le constat est globalement positif et fait écho à des travaux de chercheurs mettant en avant une aussi de la productivité grâce au télétravail.