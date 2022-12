Tesla poursuit sa spectaculaire chute en Bourse, minée par le Covid et Elon Musk

Tesla est en route vers la pire année de son histoire. Après son envol sur les places boursières en 2021, le constructeur automobile est en chute libre, son titre ayant perdu près de 70% de sa valeur depuis janvier. L'entreprise américaine fondée par le très controversé Elon Musk enchaîne les revers.

Pas plus tard que mardi 27 décembre, l'action du constructeur plongeait de 11,4%, à 109,10 dollars au Nasdaq. Un peu plus d'an plus tôt, en novembre 2021, cette même action dépassait les 380 dollars, portant la capitalisation du groupe à son plus haut, à plus de 1000 milliards de dollars. Aujourd'hui, cette capitalisation ne dépasse pas les 390 milliards.