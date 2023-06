Prêt-à-porter : Du Pareil Au Même (DPAM) en redressement judiciaire, procédure de sauvegarde pour Sergent Major

Le Covid et à la flambée des prix de l'énergie ont-ils mis à mal deux enseignes bien connues de la mode enfants. Le groupe famililal GPE a subi un recul de 100 millions d'euros de son chiffre d'affaires sur la période Covid "en raison de la fermeture des magasins pendant la pandémie", a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, selon laquelle le chiffre d'affaires a atteint 275 millions d'euros en 2022. "L'explosion des coûts" de l'électricité, des loyers et des matières premières sont également fautives, selon le communiqué. "Le plan de restructuration prévoit une fermeture ou cession d'une cinquantaine de magasins Sergent Major et une centaine chez Du Pareil Au Même", selon la même source.

La holding Générale pour l'Enfant (GPE), fondée en 1987, n'est concernée par aucune procédure ni Natalys "à ce jour", la marque aux 10 millions d'euros de chiffre d'affaires étant "beaucoup plus petite" que les deux autres et ne connaissant pas "de problématiques aussi lourdes", a-t-elle complété.