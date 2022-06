Tickets restaurants : le plafond abaissé à 19 euros à partir du 1er juillet

Un énième coup dur pour le portefeuille des Français. Le plafond d'utilisation quotidien des tickets-restaurant va être (r)abaissé à 19 euros, au lieu de 38, à partir du 1er juillet prochain, a annoncé vendredi le ministère de l'Économie. À partir de cette date, ils ne pourront plus non plus être utilisés les week-ends ou les jours fériés.