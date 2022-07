5,7 milliards de dollars : les bénéfices de TotalEnergies s'envolent au 2e trimestre

Le moment n’était pas forcément des mieux choisis. Alors que l’Europe traverse une crise énergétique sans précédent à cause de la guerre en Ukraine, TotalEnergies a annoncé ce 28 juillet avoir réalisé des marges faramineuses. Au deuxième trimestre 2022, le géant pétrolier français a dégagé des bénéfices nets de 5,7 milliards d’euros, contre 2,2 milliards d’euros au deuxième trimestre 2021. Soit plus du double en un an, grâce à la flambée des prix du pétrole sur les marchés.