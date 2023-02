Bénéfices records de TotalEnergies : "Si on les investit dans la transition énergétique, c'est louable"

Ces bénéfices ont ravivé les appels à cesser la production d'hydrocarbures et à taxer les "superprofits". Comprenez-vous les critiques dont fait l'objet le groupe TotalEnergies ?

Jacques Percebois : La France devrait plutôt se réjouir de savoir que ses industries fonctionnent et affichent de bons résultats. Quand Airbus dépasse Boeing dans ses ventes d'avions, les Européens sont très contents et les Français en particulier. La France n'est pas un pays producteur de pétrole, et pourtant, elle possède une entreprise qui est un des leaders mondiaux dans ce domaine. Certes, une partie des bénéfices vont être reversés aux actionnaires. Mais les salariés profitent aussi de ces bons résultats à travers des hausses de salaire (en moyenne de 7 % en décembre et 0,5 % en plus aujourd'hui pour 14.000 salariés français). Tout le monde ne peut pas en dire autant en France.

Concernant la question de la taxation des superprofits, il ne faut pas poser une question générale à l'occasion d'un cas particulier. La fiscalité, aussi bien pour les cotisations sociales que pour les impôts au sens strict, c'est une règle du jeu et elle doit être relativement stable. Il n'y a rien de pire qu'un système fiscal qui évolue au gré des résultats de telle ou telle compagnie. Si une réforme fiscale est nécessaire, elle doit être globale, réfléchie et pérenne. Par ailleurs, il vaut mieux une société qui gagne de l'argent qu'une société qui en perd et qui demande à l'Etat de l'aider.