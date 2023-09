Tourisme : les bons résultats de l'été 2023 permettent de dépasser le niveau d'avant-Covid

La crise sanitaire semble bel et bien révolue, sur un plan au moins : plus de trois ans après le premier confinement, le tourisme retrouve progressivement des couleurs. La fréquentation des hébergements du secteur durant la saison estivale 2023 a été "très légèrement supérieure" à l'année précédente et dépasse de 3,3% celle de 2019, avant l'épidémie de Covid-19, selon des chiffres publiés mercredi 27 septembre par l'Insee. Une progression due surtout au retour de la clientèle étrangère et au succès des campings.

De mai à août 2023, les "hébergements collectifs de tourismes" (hôtels, campings, résidences) ont enregistré 249,4 millions de nuitées, soit 600.000 nuitées de plus qu'en 2022, une saison qui avait déjà marqué une "embellie post-crise sanitaire", selon l'Institut national de la statistique.

Le chiffre d'affaires de l'hébergement a ainsi augmenté de 10,1% d'avril à juillet par rapport à la même période en 2022, relevé à la fois par des nuitées en progression dans les hôtels et les campings, et par la hausse des prix de 4,5%, une répercussion de l'inflation. Ce sont en effet les campings qui ont tiré la saison, avec 118,9 millions de nuitées, soit 3% de plus par rapport à 2022, un pic de fréquentation qui explique à lui seul les bons chiffres estivaux, estime l'étude.