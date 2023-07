SNCF : 200.000 billets à 19 euros sur les Intercités pour les vacances d'été

Ce dispositif "populaire", qui doit "contribuer à soulager le porte-monnaie des vacanciers", sera financé intégralement par l'État, selon Clément Beaune, rapporte Le Figaro. Cela va permettre de réduire par deux le prix moyen des billets Intercités, qui "se situe traditionnellement autour de 35 euros pendant l'été". Non échangeables et non remboursables, ces billets vers plus de 135 destinations sur les sept lignes de jour et les sept lignes de nuit sont mis en vente sur tous les canaux et le site sncf-connect.