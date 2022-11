Élisabeth Borne veut accélérer les investissements du plan "France 2030"

Ce vendredi, Élisabeth Borne présentera le bilan de France 2030 en réunissant son comité à Matignon. Un plan important, annoncé par Emmanuel Macron en 2021, puisqu’il ambitionne de financer les plus grandes transitions écologiques et économiques de la France.

Dans l’entrevue, la cheffe du gouvernement ne manque pas de rappeler les mesures que le gouvernement souhaite prendre afin de stimuler le domaine de l’innovation. On y trouve notamment l’augmentation d’une prime de risque et l’accroissement du nombre de start-ups technologiques "créées par des chercheurs issus de nos organismes de recherche ou de nos universités", qui passerait de 250 à 500 par an, avec un budget de près de 500 millions d’euros.