Transport aérien : comment les compagnies low cost parviennent à réduire le coût des billets ?

Comment expliquer de telles différences de prix entre des compagnies classiques et des low cost comme Ryanair, French Bee, Volotea, Transavia ou Easy Jet ? Tout part de l'organisation même de l'appareil. Ainsi, certaines compagnies font le choix d'adopter un seul et même modèle pour toute leur flotte. "On fait des économies pour la formation des équipages, la formation des mécaniciens, ils ne sont formés qu'à ce petit avion", explique Muriel Assouline, directrice générale d'une compagnie aérienne.

Le modèle choisi par sa compagnie, l'Airbus 350, est par ailleurs doté d'une des soutes les plus grandes, permettant à l'entreprise de la rentabiliser en chargeant des marchandises en plus des bagages. "Le fret représente à peu près 25% de notre recette du chiffre d'affaires qu'on enregistre sur chaque vol", souligne Muriel Assouline.

Mais le nerf de la guerre pour faire des économies, c'est le nombre de places à l'intérieur de l'avion. Tout est bon pour ajouter des sièges. La classe affaire est supprimée et la taille du couloir est réduite pour pouvoir mettre dix sièges sur une même rangée. "Cela permet de pouvoir mieux rentabiliser les vols et de gagner plus d'argent et d'offrir de meilleurs tarifs", justifie encore la directrice. Le nombre d'hôtesses et de stewards est également réduit.