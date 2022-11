Voitures électriques en Bourse, moteurs thermiques partagés avec un groupe chinois... Renault présente sa "révolution"

Tout en conservant "une forte majorité" dans Ampere, le groupe au losange compte financer ainsi son coûteux virage électrique. Renault vise une marge opérationnelle supérieure à 8% au niveau du groupe en 2025, et supérieure à 10% en 2030. Le groupe a également annoncé le rétablissement d'un dividende en 2023, alors qu'il n'en a pas versé depuis 2019, la pandémie de Covid-19 ayant plombé son bilan. Il compte porter l'actionnariat salarié à 10% du capital en 2030.

Par ailleurs, sur le thermique et l'hybride, dont la fin de production est prévue en 2035, Renault a prévu de partager ses activités à 50/50 avec le groupe chinois Geely, déjà propriétaire de Volvo. Les deux partenaires vont créer un équipementier appelé "Horse" (cheval) qui développera, produira et vendra des motorisations thermiques (essence et diesel) et hybrides. Ce pôle thermique comptera 19.000 employés en Europe (Espagne, Roumanie et Suède), en Chine et en Amérique du Sud, avec 17 usines et cinq centres de recherche et développement. Son chiffre d'affaires, estimé à plus de 15 milliards d'euros, soit un tiers de celui de Renault en 2021, devrait croître de 4% jusqu'en 2027.

Renault a également annoncé la création d'une nouvelle entité, "Power", pour rassembler toutes ses activités thermiques et hybrides : le projet Horse, mais aussi les voitures non électriques de la marque Renault, sa marque économique Dacia qui va progressivement s'électrifier et qui vise une marge de 15% en 2030, et les véhicules utilitaires. La marque sportive Alpine va aussi prendre de l'ampleur en s'ouvrant aux investisseurs. Avec cinq nouveaux modèles prévus, elle vise une croissance de 40% par an entre 2022 et 2030.