"Un niveau historique" de redressements : les chiffres du travail au noir en 2023

En 2023, les redressements pour le travail dissimulé ont atteint près de 1,2 milliard d'euros, en hausse de 49% par rapport à 2022 (788 millions d'euros). Plus de 36.000 actions de lutte contre le travail dissimulé ont été engagées, dont 6090 contrôles ciblés sur les employeurs et les travailleurs indépendants. Les secteurs majoritairement redressés sont le BTP, les services aux entreprises et le commerce.

"Un niveau historique." En marge de son discours sur le travail, le 1er mars, lors d'un déplacement dans les Vosges, Gabriel Attal avait annoncé que, pour la première fois, en 2023, les redressements pour le travail au noir ont franchi la barre du milliard d'euros, à "près de 1,2 milliard d'euros". "C'est un record historique. C'est 50% de plus que l'année dernière, deux fois plus qu'en 2017", avait salué le Premier ministre.

Un chiffre confirmé, mercredi 13 mars, par l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) dans son bilan annuel de la lutte contre le travail dissimulé. "Le montant de ses redressements opérés (...) a atteint près de 1,177 milliard d'euros, contre 788 millions en 2022" (+49%), certifie l'organisme privé chargé d'une mission de service public.

201.804 euros, le montant moyen des redressements opérés en 2023

"Le montant des cotisations sociales redressé en 2023 aurait permis de financer de nombreuses prestations sociales", souligne l'Urssaf. À titre de comparaison, 1,2 milliard d'euros, c'est l'équivalent de 308 millions vaccins contre la grippe, 500.000 accouchements, 68 millions de consultations chez le généraliste ou 2,9 millions d'allocations rentrée scolaire.

Le montant moyen des redressements, toutes actions confondues, en 2023 est de 201.804 euros, rapporte l'Urssaf dans son bilan. 91% des redressements concernent les employeurs, les 9% restant les travailleurs indépendants.

83% des 6090 actions de contrôle ciblées ont abouti à un redressement

En 2023, 36.037 actions de lutte contre le travail dissimulé ont été engagées, détaille l'organisme, dont 28.674 de prévention, soit 80% des actions globales, dans la continuité de la très forte progression réalisée l'année précédente.

Les actions de contrôle ciblées, elles, sont en hausse de 8,5% et s'élèvent à 6090 (3835 sur les employeurs, +2,6% sur un an ; 2255 sur les travailleurs indépendants, +20,3 % sur un an). 83% d'entre elles ont abouti à un redressement. Les secteurs majoritairement redressés sont le BTP (716 millions d'euros, 61%), les services aux entreprises (270 millions d'euros, 23%) et le commerce (49,4 millions d'euros, 4,2%).

Les redressements opérés sur les employeurs s'élèvent à 1 milliard d'euros, en progression de 54% sur un an, et représentent 91 % des résultats financiers globaux. Sur les seules actions ciblées à leur encontre, le redressement moyen s'élève à 344.360 euros. Celles sur les travailleurs indépendants ont généré des montants de redressement de 90,5 millions d'euros, en progression de 18,8% sur un an. Elles concentrent ainsi 9% des redressements totaux.

"Les 100 plus importants redressements liés à la lutte contre le travail dissimulé représentent 2,6% des actions ciblées à l'égard des employeurs, mais totalisent 45% des redressements globaux", conclut l'Urssaf.