Vacances d'hiver : "Très bon bilan" pour les stations de ski

L'ensemble des massifs ont pu faire "le plein" et ce "malgré un niveau d’enneigement hétérogène", ajoutent-ils. Ainsi, les Alpes du Nord enregistrent un taux d’occupation des hébergements de 87%, les Alpes du Sud de 84% et les Pyrénées de 83%.

Les Britanniques "retrouvent, à l’issue des vacances de février, la première place en matière de fréquentation internationale, avec plus d’un quart des nuitées (26,4%)", souligne l'observatoire, qui relève toutefois un recul de 5% des nuitées de cette clientèle par rapport à la saison 2019-2020. Le podium est complété par les clientèles néerlandaises (18% des nuitées) et belges (13% des nuitées). "Les Français, mais aussi la clientèle étrangère, ont une nouvelle fois plébiscité la montagne pour leurs vacances d’hiver, et ce, malgré une situation sanitaire qui n’était pas stabilisée. C’est une immense bouffée d’oxygène pour tout l’écosystème de la montagne", se réjouit le président de l'Association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM), Jean-Luc Boch. Ce dernier s'est montré prudent pour la suite de la saison, et notamment les vacances de printemps, pour lesquelles les réservations, notamment concernant les clientèles internationales, accusent "pour l'instant un retard".