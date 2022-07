Twitter poursuit Elon Musk en justice pour le contraindre au rachat

"La stratégie de sortie d'Elon Musk est un modèle d'hypocrisie" et un "modèle de mauvaise foi", déclarent les avocats de la plateforme. "Il a prétendu suspendre l'accord en attendant de satisfaire des conditions imaginaires, failli à son obligation de trouver des financements (...), enfreint son devoir de réserve (et) utilisé des informations confidentielles à de mauvaises fins", détaillent-ils.

Elon Musk "n'a pas employé les moyens nécessaires pour réaliser l'acquisition", ajoutent-ils, après deux mois d'échanges souvent agressifs entre l'acheteur et les dirigeants de la société convoitée. "Twitter a subi et va continuer à subir des dommages irréparables à cause des infractions" d'Elon Musk, assènent les avocats de la société basée à San Francisco.