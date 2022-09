Uber Eats désactive 2500 comptes frauduleux de livreurs

Uber Eats chasse la fraude dans ses rangs. La principale plateforme de livraison de repas, qui compte près de 60.000 livreurs actifs en France, a annoncé mardi avoir déconnecté ces dernières semaines près de 2500 comptes de travailleurs identifiés comme frauduleux.

Au premier semestre, "nous avons mené un audit minutieux des comptes livreurs utilisant Uber Eats. Nous avons ainsi identifié des utilisations frauduleuses de notre application et avons pris action en désactivant ces comptes tout en mettant en place une procédure d'appel à laquelle les livreurs suspendus peuvent recourir", a indiqué un porte-parole de la plateforme. "Nous avons tenu au courant de nos actions l'ensemble des parties prenantes. Nous restons ouverts à toute discussion sur le sujet de la fraude et celui de l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité", a ajouté Uber Eats qui assure avoir tenu informé dès juillet le gouvernement et les organisations syndicales.