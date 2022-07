"Uber Files" : ce qu'il faut retenir de la vaste enquête sur les débuts de la plateforme VTC

Uber épinglé pour des pratiques brutales, voire illégales. Dimanche 10 juillet, plusieurs médias du monde entier ont publié simultanément une enquête visant la firme américaine spécialisée dans les véhicules de transport avec chauffeur. Publiée en France par Le Monde et France Info, elle se base sur plus de 120.000 documents, datés entre 2013 et 2017, et mettant en lumière les pratiques de lobbying d'Uber pour imposer ses visions aux dirigeants politiques de plusieurs pays et faire face à la réticence des chauffeurs de taxis.

"Nous n'avons pas fait et ne ferons pas d'excuses pour des comportements du passé qui ne sont clairement pas alignées sur nos valeurs actuelles", s'est contenté de répondre Jill Hazelbaker, vice-présidente chargée des Affaires publiques d'Uber, dans un communiqué en ligne. Quelques instants plus tôt, le quotidien anglais The Guardian estimait sur son site que "l'entreprise (avait) enfreint la loi, trompé la police et les régulateurs, exploité la violence contre les chauffeurs et fait pression en secret sur les gouvernements dans le monde entier".