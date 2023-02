"Un choc" : clap de fin pour l'enseigne de chaussures San Marina et ses 600 salariés

"C'est tellement un choc, on ne s'est jamais retrouvé au chômage", avance à l'AFP la vendeuse d'une boutique dans un centre commercial marseillais, qui ne sait pas encore si elle fera une formation pour se reconvertir ou si elle recherchera du travail dans la vente. Mais le plus dur, "c'est pour les collègues plus âgés, qui ont trente ans de boîte". "Quand on voit des enseignes françaises qui ferment, ça fait peur. Le web, ça nous a tués, et puis une mauvaise gestion aussi", analyse-t-elle.

"Cela devient triste parce qu'il y a plusieurs enseignes qui ont fermé et cela va continuer peut-être. Est-ce parce que les gens achètent sur internet ? Moi, je veux voir et toucher avant d'acheter", commente Pierre Scopelliti, 67 ans, client fidèle d'un magasin marseillais.

À quelques kilomètres de là, une employée, treize ans de maison à son actif, n'a pas voulu faire grève : "Je ferai mon travail jusqu'au bout, jusqu'à la fermeture du rideau."