Travail dissimulé : près de 800 millions d'euros de redressements en 2022

Dans le détail, en 2022, 88% des redressements concernent les employeurs et 12% les travailleurs indépendants. Les secteurs les plus représentés dans les montants de redressement sont le BTP (66,5%), devant les services aux entreprises (8%), les transports (5,1%) et le commerce (4,5%). Le montant moyen des redressements est de 146.969 euros. En matière de recouvrement des créances issues de la lutte contre le travail dissimulé, l'Urssaf indique qu'en 2022, les montants s’élèvent à "un peu plus de 77 millions d’euros", tandis qu'en termes de prestations sociales, il "équivaut à 25.667 journées en soin intensif".

Pour la suite, l'organisme programme "une augmentation très significative" des redressements, avec "cinq milliards sur les cinq années qui viennent", a détaillé le directeur général. Pour ce faire, l'Urssaf doit notamment disposer de 240 postes équivalent temps plein supplémentaires (+60%).