Le ski trop cher pour 6 Français sur 10 : les bons plans pour skier au meilleur prix

C'est un loisir qui attire, mais qui se révèle hors budget pour une majorité de Français. Alors que la saison du ski est déjà lancée dans certaines stations françaises, seule une petite minorité pourra profiter de la glisse cet hiver. Dans un contexte de hausse généralisée des prix et de flambée du coût de l'énergie, ce sport, réputé onéreux, reste réservé à une catégorie très aisée de la population.

Et pour cause : si plus de 79% des Français rêvent des pistes enneigées, seuls 11% d'entre eux pourront s'offrir un séjour à la montagne cet hiver, 63% estimant ne pas en avoir les moyens. Voilà ce que révèle une enquête menée par le site d'hébergements locatifs TriplandCo.com, parue ce lundi 28 novembre, qui a interrogé 2114 personnes. On y apprend notamment que si les coûts liés à ce sport rebutent de nombreux vacanciers, il existe des alternatives pour faire baisser la facture.