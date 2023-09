Vente à perte du carburant : la proposition d'Elisabeth Borne fait un flop

La boîte a été ouverte par Elisabeth Borne qui avait annoncé samedi dans un entretien accordé au Parisien que les distributeurs pourraient vendre de l'essence "à perte" pendant quelques mois afin de leur permettre de "baisser davantage les prix".

Mais la proposition ne semble pas faire beaucoup d'enthousiastes. En plus de Carrefour, E.Leclerc et Intermarché ont indiqué qu'ils ne "feront pas" non plus de vente à perte. Dominique Schelcher, PDG du 4e acteur du secteur Système U, a lui aussi indiqué ne pas prévoir "de faire massivement des opérations de vente à perte".