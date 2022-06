Ventes de voitures neuves : le grand coup de frein

Le secteur a enregistré 126.813 immatriculations ce mois-ci, soit une baisse de 10,09% par rapport au mois de mai 2021. Sur les cinq premiers mois de l’année 2022 seulement, le marché recule de 16,92% avec 600.897 immatriculations. Les ventes d’utilitaires légers ont également baissé de près de 25%, à 147.161 immatriculations de janvier à mai.

Depuis le printemps 2021, le marché automobile est freiné en Europe et en Amérique par une série de problèmes logistiques, dont la pénurie de semi-conducteurs. Ces puces électroniques, principalement fabriquées en Asie, sont indispensables à la fabrication des voitures qui embarquent toujours plus de technologie. Ce contexte profite aux motorisations hybrides et hybrides rechargeables, qui représentent 28,6% des ventes sur les cinq premiers mois de l’année et aux électriques.