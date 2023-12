Prime de Noël : que faire si je ne l'ai pas perçue ?

La prime de Noël 2023 est versée aux bénéficiaires de certains minima sociaux depuis du 15 décembre. Les personnes éligibles ne l'ont peut-être pas encore reçue. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer, et voici la marche à suivre le cas échéant.

Plus de 2,2 millions de ménages aux revenus modestes peuvent en bénéficier. La prime de Noël est versée depuis le 15 décembre à tous les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite (AER), précise le ministère des Solidarités et des Familles dans un communiqué. Versée automatiquement pour un montant minimum de 152,45 euros (hors Mayotte, dont le barème est spécifique) par Pôle Emploi, la CAF et la MSA (la Sécurité sociale agricole), elle est augmentée de 35% pour les familles monoparentales, soit plus de 744.000 foyers, a précisé le ministère.

Près d'une semaine après la date prévue de versement, certaines personnes éligibles ont toutefois peut-être l'impression d'avoir été oubliées. Il peut y avoir une explication à ce délai. Faute de quoi, voici la marche à suivre.

Pourquoi certains n'ont pas encore reçu leur versement ?

Au moins deux raisons peuvent expliquer que la prime de Noël n'apparaisse toujours pas sur le compte en banque de personnes éligibles. D'une part, comme le précise Caisse d’allocations familiales (Caf) sur son site, "selon la banque, il peut y avoir jusqu’à 8 jours ouvrés de délai avant que le versement soit affiché sur votre compte bancaire", soit jusqu’au 23 décembre.

D'autre part, les versements effectués en décembre concernent les personnes ayant ouvert leurs droits avant le mois de novembre 2023.

Ainsi, les nouveaux bénéficiaires qui se seraient inscrits fin novembre et en décembre, verront le versement de leur prime différée en janvier 2024.

Que faire si elle ne finit toujours pas par arriver ?

Avant de contacter leur CAF, MSA ou Pôle emploi, les personnes qui pensent être éligibles à cette aide et ne l'auraient pas perçue en dépit de ces deux éléments de réponse, il reste préférable de s'assurer que les données bancaires communiquées

à l'organisme soient exactes et à jour. De même, il vaut mieux s'assurer qu'aucun justificatif n'est indiqué manquant dans l'espace personnel en ligne.

Ces vérifications effectuées, les bénéficiaires concernés ont bien entendu la possibilité d'envoyer un mail à leur Caf via leur compte sur caf.fr ou l’application sur smartphone Caf Mon compte, ou téléphoner au 32 32 pour faire leur point sur leur situation.