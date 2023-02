12 millions d'euros pour encourager les commerçants à s'emparer des villages désertés

Deux frères ont ouvert leur boucherie, il y a tout juste deux semaines, dans un village de 730 habitants. Ici, on est plus habitué à perdre ses commerces qu'à en gagner. Mais avant de servir leur premier client, Alexis et Romain ont emprunté 60.000 euros pour obtenir le local, qu'ils ont entièrement retapé sans subvention. Un an de travail acharné.