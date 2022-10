2600 licenciements : Camaïeu baisse le rideau

En 2000, la marque installe même des boutiques en Espagne, en Italie, en Pologne. En 2015, on compte 900 magasins dans le monde et 650 dans l'Hexagone. En 2017, l'enseigne de prêt-à-porter est même élue préférée des Françaises. Trois ans plus tard, c'est le début des ennuis : la crise du secteur de l'habillement, le Covid et une reprise de la marque par un groupe financier. Sur les vitrines, on pouvait lire des mots écrits par les salariés pour remercier leurs clientes fidèles. Avec la fermeture de toutes les boutiques, c'est la fin d'une grande marque française.