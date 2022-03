2021, une année exceptionnelle pour les vins de Bourgogne

En six générations de propriétaires négociants, Albéric Bichot ne s’attendait pas à une telle reprise. Sa maison exporte deux tiers de ses bouteilles à l’étranger. Avec la reprise économique mondiale et la fin de la taxe Trump sur les vins français, les ventes ont bondi. Plus de 30% de chiffre d’affaires supplémentaire l’année dernière, et une explication : "On a eu beaucoup de chance ces dernières années en termes, au moins qualitatifs, d’avoir de très beaux millésimes. Et puis la Bourgogne offre une gamme très très large de vins".