"3 fois sans frais" : le paiement fractionné, une pratique qui fait recette

Sept Français sur dix ont déjà eu recours au paiement fractionné qui se répand de plus en plus. Si cette pratique est tentante elle est aussi trompeuse, car cette facilité n’est pas toujours gratuite.

Payer en trois ou quatre fois : près de quatre Français sur dix utilisent régulièrement le paiement en plusieurs fois. Au palmarès des produits les plus achetés en paiement fractionné, on retrouve l’électroménager, le téléphone et la réservation de vacances. Mais est-ce vraiment une bonne affaire ? Pas forcément si l'on prend en considération les frais cachés.

En témoigne, dans notre reportage en tête de cet article, un ordinateur affiché au prix de 479 euros et payable en quatre fois. En y regardant de plus près, des intérêts s’appliquent : l'équivalent de plus douze euros.

Si cette méthode est risquée, c'est aussi parce qu’au moindre retard de paiement, des pénalités s’ajoutent à la facture. "On est tenté avec des facilités de caisse de se dire 'allez je l'achète ça va se passer', or pour des gens qui ont un petit budget ou déséquilibré ce type de pratique peut les mettre vraiment dans le rouge et ça peut les mettre en difficulté financière", explique dans le reportage en tête de cet article Sophie Liotier, Responsable Communication chez La Finance pour Tous (IEFP).

Les consommateurs qui souhaitent avoir recours au paiement en plusieurs fois, ont donc tout intérêt à bien lire les conditions générales de vente pour éviter tout frais supplémentaires.