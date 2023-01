6000 emplois supprimés par Philips après d'importantes pertes liées au rappel des respirateurs

Ces appareils, utilisés par 350.000 patients en France et 1,5 million en Europe, contiennent une mousse insonorisante. C'est elle qui est en cause : le groupe a remarqué que des particules sortaient de certains appareils et pouvaient être inhalées ou ingérées par le patient. En France, au niveau pénal, la justice française s'est saisie depuis juin de plusieurs plaintes pour tromperie aggravée et mise en danger de la vie d'autrui, déposées par des patients.