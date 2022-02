À Dunkerque, la batterie électrique redynamise l'emploi

Près de 2000 emplois directs sont prévus et entre 3000 et 5000 emplois indirects à moyen terme, selon la région. L'arrivée de l'entreprise est une bonne nouvelle pour l'économie locale. "Plus il y a d'emplois et plus il y a de clients dans nos commerces", sourit un commerçant.

C'est la troisième usine de batteries qui va s'implanter dans le Nord. Une décision qui "permet de faire des Hauts-de-France la vallée de la batterie, un segment essentiel pour produire sur notre sol les voitures électriques de demain", a applaudi Emmanuel Macron dans le journal La voix du Nord.