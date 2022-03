Achats groupés de gaz : l'Europe veut faire baisser la facture

À quelles conditions et selon quelles modalités ? Il s'agirait de mettre en place une plateforme sur laquelle les 27 États membres pourraient se connecter, être mis en contact avec des fournisseurs internationaux de gaz. On pourrait également négocier les prix en fonction des volumes. De plus gros volumes pour faire baisser la note de plusieurs millions d'euros pour les États et quelques centimes au final pour les clients.