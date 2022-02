Aéronautique : l'emploi redécolle

Le secteur est effectivement en plein rebond. Ce qu'illustrent notamment les commandes records de Rafale, de Falcon chez Dassault, ou par le succès d’Airbus. L’avionneur européen prévoit ainsi de livrer deux avions par jour cette année 2022, et même d’embaucher directement 6000 personnes dans le monde. Grâce à des modèles entièrement nouveaux, l’entreprise a su se démarquer de son concurrent américain Boeing.

"Par exemple, avec l'A350, Airbus propose un avion qui va aussi vite, vole plus haut, consomme moins. Et avec la montée du cout du pétrole, cela fait une différence notable", analyse ainsi Iza Bazin, consultante aéronautique. Et cela se traduit aussi dans les bénéfices : Airbus a établi un nouveau record en 2021, avec plus de 4 milliards d’euros. Boeing, à l’inverse, a perdu une somme presque équivalente : 3,78 milliards d'euros.