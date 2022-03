Âge du départ à la retraite : que font nos voisins européens ?

Actuellement, il est possible de partir à la retraite à 62 ans. Mais pour avoir tout leur trimestre, en moyenne, les Français partent à 63 ans. Un âge plus bas que chez nos voisins européens. En Espagne ou en Belgique, on atteint la retraite à 65 ans ; 66 ans en Allemagne ; et jusqu’à 67 ans en Italie.