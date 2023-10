VIDÉO - Petits découverts, gros agios : cette pratique des banques qui fait voir rouge

Si les montants varient à ce point, c'est donc que les frais bancaires facturés ne correspondent pas uniquement à des agios. "Les agios, c'est assez faible puisque c'est un pourcentage du découvert qui est minime, environ 1% par mois", analyse dans le reportage de TF1 en tête de cet article Bérengère Dubus, secrétaire générale de l'Union des Intermédiaires de Crédit. "Mais vous avez des frais qui s'ajoutent, et ce sont ces frais que les banques facturent, qui sont chers et qui pénalisent le plus aujourd'hui les foyers français", poursuit-elle évoquant les frais de relance, de facture, de débit, les commissions d'intervention.

Pour rappel, l'autorisation de découvert est un service qui prend la forme d'intérêts prélevés par les banques en échange du maintien des paiements, et donc d'une forme de prêt. Mais celui-ci n’étant pas prévu, les taux appliqués sont largement plus élevés puisqu'ils se situent généralement entre 10% et 20%.