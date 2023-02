VIDÉO - "Il est temps de faire quelque chose" : la colère des producteurs d'œufs pour obtenir un prix de vente plus élevé

Il réclame une augmentation de 1 à 3 centimes sur le prix de l’œuf. "Quand nos œufs sont payés 10 centimes et qu’on les retrouve à 30 centimes dans les rayons, il y a un peu de marge derrière nous. Et quand on est payés 10 centimes, c’est notre recette, donc il faut enlever toutes nos charges", explique-t-il.