VIDÉO - "Épuisant !" : ces bénéficiaires de MaPrimeRénov' qui ne voient venir aucun remboursement

Dans certaines situations, l'entreprise avance les travaux en attendant le versement de la prime. Résultat, certains artisans risquent la faillite. "On a eu énormément de licenciements", assure Mimoza Avdiu, la directrice générale de MGM Energy. Exemple à l'appui : "Sur 1 million de chiffres d'affaires, vous avez 600.000 euros qui sont bloqués chez MaPrimeRenov'", affirme-t-elle. Certains groupes sur les réseaux sociaux sont même consacrés à ces litiges. Comme la page "Ma Prime Rénov' : le parcours du combattant !", qui compte plus de 18.000 membres et des dizaines de publications par jour.

Les bénéficiaires ne sont pas les seuls à être perdus. 2000 conseillers partout en France sont dédiés à cette prime. Leur mission consiste à déterminer ce qui doit être rénové et à vous aider dans le montage de votre dossier. Pour eux aussi, il est difficile de s'y retrouver, car depuis sa création, le dispositif n'a cessé d'évoluer. "Déjà que la compréhension est compliquée pour nous parce qu'il faut lire tous les décrets, comprendre l'évolution et remettre toutes nos annotations, donc vous imaginez la jungle que c'est pour un particulier qui n'a jamais mis les pieds dans l'aide financière et dans un projet de rénovation", lance Gweltaz Ramel, conseiller FranceRenov' en Mayenne.