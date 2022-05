Aide sur les carburants : les pêcheurs attendent toujours

L'exaspération se ressent dans tous les ports français. "Comment ça se fait qu'il faut attendre encore des mois et des mois pour toucher les aides de l'Etat ? C'est inadmissible ! Ce n'est pas possible ! ", s'est insurgé un pêcheur breton. "Ça a toujours été des belles promesses. On sait très bien que ça ne viendra pas", a lancé un autre. Depuis deux mois, Emmanuel Le Saint et son fils Arthur, marins-pêcheurs sur le "Victor-Emmanuel", puisent sur leur trésorerie pour compenser les aides non versées. Pour un plein de gasoil, le calcul est vite fait, 4 200 euros à sortir tous les 15 jours.