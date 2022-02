Algues : l'or vert de nos côtes

C'est un paysage qui pourrait décourager certains vacanciers. Pourtant, ces algues sont une richesse. David est goémonier. Il ramasse à la main les algues sauvages qui poussent sur les plages bretonnes. Il existe plus de 600 espèces. Cette matière première gratuite est revendue entre 100 € la tonne pour les espèces les plus communes et 1 500 € pour les plus rares. De quoi attiser les appétits. Jusqu'à 350 goémoniers arpentent les côtes bretonnes. Ils ont chacun une licence et doivent respecter des quotas de récolte. Pas question par exemple de cueillir ces algues rouges au mois de février. L'an dernier, plus de 70 000 tonnes d'algue sauvage ont été récoltées en France. Derrière cette pratique ancestrale, toute une filière s'est structurée.