VIDÉO - Alimentation : l'inflation ralentit enfin

Plus 4% ! Un an et demi que l'inflation n'avait pas été aussi faible. Sur le marché, dans la matinée de ce mardi 31 octobre, vous en êtes-vous rendu compte ? "Tout augmente", déplore une cliente. Certes, les prix continuent d'augmenter, mais moins que ces derniers mois. Comment expliquer cette légère amélioration ? Première raison, l'énergie. Le prix du baril de pétrole est resté plutôt stable ces derniers mois, en dessous de 90 dollars. Conséquence directe à la pompe, on est loin des records à deux euros le litre. Et les automobilistes venue faire le plein dans une station-essence le ressentent : "Ça fait du bien" ; C'est vrai, en ce moment ça ne bouge pas trop".